Ограничения: 18+

Солнечная аномалия, как суровый шаман, ударила нам в бубен. Мы решили, раз лето не планирует покидать Заполярье, то и нашим акциям твёрдое «Быть!»

Ну и куда же без наших ЧеБраслетов? Кстати, мы добавляем парочку позиций. Кто уже в теме, явно заценит, а кто еще нет – приобщайся!

Покупай браслет, и угощайся напитками всю ночь бесплатно!

Совершенно точно – это совершенно безумное пекло. Мы не были к такому готовы. Но мы справимся. Освежайся и радуйся, лови волну и восторг в компании таких же приятных охламонов как ты в лофт-баре «Чердак». Каждую пятницу августа – «Совершенно летний сезон»!