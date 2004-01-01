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Совершенно летний сезон

Вечеринка в Loft-bar «Чердак»!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Солнечная аномалия, как суровый шаман, ударила нам в бубен. Мы решили, раз лето не планирует покидать Заполярье, то и нашим акциям твёрдое «Быть!»

Ну и куда же без наших ЧеБраслетов? Кстати, мы добавляем парочку позиций. Кто уже в теме, явно заценит, а кто еще нет – приобщайся!

Покупай браслет, и угощайся напитками всю ночь бесплатно!

Совершенно точно – это  совершенно безумное пекло. Мы не были к такому готовы. Но мы справимся. Освежайся и радуйся, лови волну и восторг в компании таких же приятных охламонов как ты в лофт-баре «Чердак». Каждую пятницу августа – «Совершенно летний сезон»!

Чердак
3 августа
10 августа
17 августа
24 августа

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