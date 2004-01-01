Soulmates Session
Танцевальный экскурс в мир хауса и техно!
Мурманск встречает одного из представителей Тверского объединения Raw Soul - Dj PMR (Тверь)!
Для многих PMR (Вадим) уже знаком по ярким сетам на мурманских вечеринках с участием Mike Huckaby и как отдельно приглашенный гость на мероприятиях Soulmates Sesion. Чем он так хорош? Да все просто - секрет этого парня в его вкусе и верности виниловому формату. Невероятная музыкальная палитра от грув-диско до аскетичного техно не оставляет ни единого шанса отсидеться в стороне от танцев даже самому завзятому снобу. Добавьте к этому невероятную харизму и получите тот самый коктейль под именем PMR!
Вместе с гостем за пультом в эту ночь Lenny и Grackh!
Вход для девушек всю ночь бесплатный.
23-01 / 100₽
01-04 / 200₽
04-06 / free
Вход для девушек всю ночь бесплатный.
Резерв столов по телефону: 78-22-11
23:00-01:00 - 100 р.
01:00-04:00 - 200 р.
04:00-06:00 - free