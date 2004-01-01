Soulmates Session

Ограничения: 18+ FC/DC

Мурманск встречает одного из представителей Тверского объединения Raw Soul - Dj PMR (Тверь)!

Для многих PMR (Вадим) уже знаком по ярким сетам на мурманских вечеринках с участием Mike Huckaby и как отдельно приглашенный гость на мероприятиях Soulmates Sesion. Чем он так хорош? Да все просто - секрет этого парня в его вкусе и верности виниловому формату. Невероятная музыкальная палитра от грув-диско до аскетичного техно не оставляет ни единого шанса отсидеться в стороне от танцев даже самому завзятому снобу. Добавьте к этому невероятную харизму и получите тот самый коктейль под именем PMR!

Вместе с гостем за пультом в эту ночь Lenny и Grackh!

Вход для девушек всю ночь бесплатный.

23-01 / 100₽

01-04 / 200₽

04-06 / free