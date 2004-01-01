Ограничения: 18+ FC/DC

Sotta – яркий поклонник винтажного диско и темпераментного хауса, он легко соединяет все самое яркое из музыкального наследия и современной эпохи в собственный уникальный стиль, именуемый rhythm & soul. Прямым доказательством этому послужит его последний релиз на известном английском лэйбле «Midnight Riot Records». Sotta участвовал в организации множества мероприятий по всему миру и курировал «Red Bull Music Academy» в России в течении 5 лет. Здесь продолжилось его путешествие в разнообразный мир музыки и культуры. Кинув свой якорь в солнечной Испании, Sotta готовит новую обойму разнообразных релизов, точно зная, что любовь, мечта и энергия до сих пор ведут этот мир вперед.

Rost Z

Vitaly Dremin