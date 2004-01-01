135002

Sotta

Гость из солнечной Испании в Гарине!

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+ FC/DC
События: Вечеринки.

Sotta – яркий поклонник винтажного диско и темпераментного хауса, он легко соединяет все самое яркое из музыкального наследия и современной эпохи в собственный уникальный стиль, именуемый rhythm & soul. Прямым доказательством этому послужит его последний релиз на известном английском лэйбле «Midnight Riot Records». Sotta участвовал в организации множества мероприятий по всему миру и курировал «Red Bull Music Academy» в России в течении 5 лет. Здесь продолжилось его путешествие в разнообразный мир музыки и культуры. Кинув свой якорь в солнечной Испании, Sotta готовит новую обойму разнообразных релизов, точно зная, что любовь, мечта и энергия до сих пор ведут этот мир вперед.

Rost Z
Vitaly Dremin

Гарин
22 июля
Цены

Резерв столов по телефону: 78-22-11

Смотрите также

134781134781
00
Staff Party
19 июля
Negroni club

Самая весёлая, интересная, креативная, бесбашенная вечеринка города

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?