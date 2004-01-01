Сошедшие с книжных страниц

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Литературный бал 

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События: Концерты, Бал.

Литературный бал организован Областной научной библиотекой совместно со студией исторических танцев «Шатлен». Мероприятие такого формата в библиотеке пройдет впервые.

Его музыкальной темой станут произведения Иоганна Штрауса старшего и Иоганна Штрауса младшего.
Гостей бала ждут вальсы, кадрили, контрдансы под музыку великих австрийских композиторов. В перерывах все желающие смогут принять участие в литературных играх: традиционных салонных «Фантах» и литературном блефе.

Ансамбль солистов «Орфей» Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова исполнит арии из оперетт Иоганна Штрауса младшего.

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