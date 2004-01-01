Ограничения: 12+

Чего только не случается на лестничных клетках парижских многоэтажек. На одной из таких, например, уживаются две совершенно разные женщины. Одна, Сара, прибывшая в столицу из Марселя в поисках личного счастья, работает парикмахером и обожает поболтать, другая, замкнувшись в своем отшельничестве, пишет пьесы и с переменным успехом пристраивает свои творения в театр.

Соседки не испытывают друг к другу особенно теплых чувств, более того – между ними возникает вражда, оборачивающаяся в итоге самыми неожиданными последствиями. Спектакль соткан из тайн и сюрпризов, интриг и романтических приключений, куда оказываются втянуты обе героини, роли которых в спектакле исполняют блистательные молодые актрисы – Марьяна Спивак и Катя Кузнецова, известные зрителям по сериалу «Напарницы», где они тоже сыграли в тандеме. Режиссер спектакля – Тимофей Спивак. Премьерный показ спектакля в марте состоялся в Москве.

Теперь великолепным зрелищем мы сможем порадовать жителей Мурманска!