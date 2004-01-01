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Сороки-птички весне поют заклички

Концерт ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки» 

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События: Концерты.

Давным-давно на Руси был обычай праздновать прилет птиц, возвращающихся домой из теплых стран. В этот день у славян было принято «закликать весну» и встречать первых жаворонков.

Участники ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки» расскажут гостям заполярной «Кировки», что такое заклички и для чего их поют, познакомят с первым весенним праздником – Сороки (прилет птиц), с его традициями, обрядами, научат народным играм, песням и танцам.

Цены

Дополнительная информация: 8 (8152) 45-43-23, 45-17-90

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