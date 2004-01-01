Сороки-птички весне поют заклички

Давным-давно на Руси был обычай праздновать прилет птиц, возвращающихся домой из теплых стран. В этот день у славян было принято «закликать весну» и встречать первых жаворонков.

Участники ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки» расскажут гостям заполярной «Кировки», что такое заклички и для чего их поют, познакомят с первым весенним праздником – Сороки (прилет птиц), с его традициями, обрядами, научат народным играм, песням и танцам.