Сопка Варничная – по ту сторону «голубого экрана»
Выставка, посвященная 60-летию Мурманской студии телевидения
Выставка, посвященная 60-летию Мурманской студии телевидения
Выставка расскажет об истории развития телевидения на Кольском Севере, о творческом коллективе единомышленников, который отличает профессионализм и серьезный подход к освещению событию.
Посетители увидят фотографии, дипломы, грамоты и награды телекомпании, программы телевизионных передач 1960–1980–х гг.
В экспозиции будут представлены уникальные предметы: телевизионная камера, которая произведена в Венгрии в 1966 г. и применялась на Мурманской студии телевидения в 1970-е годы, и микрофон Юрия Ефимовича Корытного, корреспондента Мурманского радио и телевидения по Кировскому району, макеты оформления студия для различных передач.
Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17
Выставка – проект Детской галереи г. Апатиты, посвящённой творчеству Василия Кандинского
Фотовыставка, посвященная 85-летию Кандалакшского природного заповедника