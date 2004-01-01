Сопка Варничная – по ту сторону «голубого экрана»

Выставка расскажет об истории развития телевидения на Кольском Севере, о творческом коллективе единомышленников, который отличает профессионализм и серьезный подход к освещению событию.

Посетители увидят фотографии, дипломы, грамоты и награды телекомпании, программы телевизионных передач 1960–1980–х гг.

В экспозиции будут представлены уникальные предметы: телевизионная камера, которая произведена в Венгрии в 1966 г. и применялась на Мурманской студии телевидения в 1970-е годы, и микрофон Юрия Ефимовича Корытного, корреспондента Мурманского радио и телевидения по Кировскому району, макеты оформления студия для различных передач.