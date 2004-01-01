Сонеты Солнца

Елена Паршенкова – самодеятельная художница. Творчеством начала заниматься несколько лет назад. Предпочитает работать в разных жанрах. Это и натюрморты, и пейзажи, и картины с необычными сюжетами. Её картины находятся в частных собраниях России, Болгарии, Германии, Англии, Казахстане.

Для автора очень важно, чтобы ее творчество рождало тепло, улыбку и радость. Точное наложение слоев, создающее то невесомую прозрачность, то необходимую плотность, позволяет художнице сохранить чистоту и звучание цвета. На выставке представлено 18 работ.