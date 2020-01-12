Сон в новогоднюю ночь

I отделение

И.С. Бах (1685-1750). Прелюдия и фуга ля минор BWV 543

Й. Гайдн (1732-1809). Ария Рафаила «Nun scheint in vollem Glanze der Himmel» из оратории «Сотворение мира» (Hob.XXI:2, 1798).

И.С. Бах. Ария «Bereite dich, Zion» из Рождественской оратории (BWV 248, 1734).

И.С. Бах. Хоральная прелюдия «In dulci Jubilo» (BWV 751)

Д. Степанович (р. 1974). Из Сюиты «Дуэты из старинной музыки»:

Неизв. автор. Песня об осле (да не простом, а о том, что ввез Христа в Иерусалим)

Джироламо Каваццони (1525-1577). Органная канцона

На тему Перотина (около 1160). Beata viscera (Блаженно чрево).

Миколай из Кракова (?1488-?1550). Две пьесы: Alia poznanie, Hayducki.

Г. Перселл (1659-1695). Ария Гения холода из оперы «Король Артур» (Z 628, 1691).

II отделение

К. Сен-Санс (1835-1921). "Bénédiction nuptial" op.9

И. Брамс (1833-1897). «Von ewiger Liebe» (соч. 43, №1)

И.Брамс. Две хоральные прелюдии:

"Herzlich thut mich erfreuen" op. 22 N 4,

"Schmücke dich, o liebe Seele" op. 22 N 5

С. Рахманинов (1873-1943), ст. Я Полонского. «Музыка» (соч. 34 №8, 1912).

С. Рахманинов. «Из Евангелия от Иоанна» (гл. XV, стих 13) (1915)

С. Рахманинов, ст. К.Р. «Молитва» (1916).

И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Vor deinen Thron tret ich hiermit», BWV 668.

Д. Степанович, ст. М. Великанова. «Утешение» (2019)

Т. Дюбуа (1837-1924). Ария «Deus Meus» из оратории «Семь слов Христа» (1876).

А. П. Ф. Боэли.(1785-1858). Фантазия и фуга си бемоль мажор

Ведущая – музыковед Светлана Бобрицкая.



Юлия Золотова (орган).

Закончила Горьковскую консерваторию (1989). В 2002 г. стажировалась в Санкт-Петербургской консерватории по классу органа у профессора Н. И. Оксентян. С 1889г. по настоящее время возглавляет Органный класс МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2002 г. – штатный органист евангелическо-лютеранского Кафедрального собора свв. Петра и Павла в Москве, с 2011- органист общины свв. Петра и Павла церкви Ингрии в Москве. С 2003 года – научный сотрудник ВМОМК им. М.И. Глинки, где играет концерты и проводит абонементы и лекции, связанные с историей и устройством органа. Юлия Лотова много выступает с сольными концертами и в ансамблях с певцами, инструменталистами, хоровыми коллективами, как в России, так и за рубежом. Является автором ряда сочинений и обработок для органа.



Евгения Малеева (меццо-сопрано).

Лауреат международных конкурсов, солистка Театра старинной музыки МГУ им. М.В. Ломоносова. Много выступает с сольными программами и в ансамбле с различными инструменталистами. Принимает участие в выступлениях ансамбля «Солисты барокко» п/у Андрея Спиридонова, в программах межрегионального Шаляпинского центра совместно с Дмитрием Степановичем.



Дмитрий Степанович (бас).

В 1993 г. закончил музыкальное училище им. Гнесиных по специальности «Теория музыки», затем Московскую государственную консерваторию по специальности "Сольное пение" (1998). Лауреат международного конкурса им. С. Рахманинова (1998 г). С 1996 по 2016 г.г. - ведущий солист, с 2016 – приглашенный солист Московского академического музыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. Параллельно с работой в театре пишет музыку. Среди его сочинений девять сонат для баса и фортепиано, семь вокальных циклов, духовная оратория «Канон ангелу-хранителю» («Songs to the Angel»), кантата «О воскресении» («About Resurrection») для контр-тенора, хора и струнного оркестра, фортепианные произведения, концерт для фортепиано с оркестром, несколько струнных квартетов и произведений для хора вa capella. Музыкант выступает как пианист и дирижер.