151753

Сон в новогоднюю ночь

Абонемент «Магия органа»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

I отделение

  • И.С. Бах (1685-1750). Прелюдия и фуга ля минор BWV 543
  • Й. Гайдн (1732-1809). Ария Рафаила «Nun scheint in vollem Glanze der Himmel» из оратории «Сотворение мира» (Hob.XXI:2, 1798).
  • И.С. Бах. Ария «Bereite dich, Zion» из Рождественской оратории (BWV 248, 1734).
  • И.С. Бах. Хоральная прелюдия «In dulci Jubilo» (BWV 751)
  • Д. Степанович (р. 1974). Из Сюиты «Дуэты из старинной музыки»:
  • Неизв. автор. Песня об осле (да не простом, а о том, что ввез Христа в Иерусалим)
  • Джироламо Каваццони (1525-1577). Органная канцона
  • На тему Перотина (около 1160). Beata viscera (Блаженно чрево).
  • Миколай из Кракова (?1488-?1550). Две пьесы: Alia poznanie, Hayducki.
  • Г. Перселл (1659-1695). Ария Гения холода из оперы «Король Артур» (Z 628, 1691).

II отделение

  • К. Сен-Санс (1835-1921). "Bénédiction nuptial" op.9
  • И. Брамс (1833-1897). «Von ewiger Liebe» (соч. 43, №1)
  • И.Брамс. Две хоральные прелюдии:
  • "Herzlich thut mich erfreuen" op. 22 N 4,
  • "Schmücke dich, o liebe Seele" op. 22 N 5
  • С. Рахманинов (1873-1943), ст. Я Полонского. «Музыка» (соч. 34 №8, 1912).
  • С. Рахманинов. «Из Евангелия от Иоанна» (гл. XV, стих 13) (1915)
  • С. Рахманинов, ст. К.Р. «Молитва» (1916).
  • И.С. Бах. Хоральная прелюдия «Vor deinen Thron tret ich hiermit», BWV 668.
  • Д. Степанович, ст. М. Великанова. «Утешение» (2019)
  • Т. Дюбуа (1837-1924). Ария «Deus Meus» из оратории «Семь слов Христа» (1876).
  • А. П. Ф. Боэли.(1785-1858). Фантазия и фуга си бемоль мажор

Ведущая – музыковед Светлана Бобрицкая.

Юлия Золотова (орган).

Закончила Горьковскую консерваторию (1989). В 2002 г. стажировалась в Санкт-Петербургской консерватории по классу органа у профессора Н. И. Оксентян. С 1889г. по настоящее время возглавляет Органный класс МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2002 г. – штатный органист евангелическо-лютеранского Кафедрального собора свв. Петра и Павла в Москве, с 2011- органист общины свв. Петра и Павла церкви Ингрии в Москве. С 2003 года – научный сотрудник ВМОМК им. М.И. Глинки, где играет концерты и проводит абонементы и лекции, связанные с историей и устройством органа. Юлия Лотова много выступает с сольными концертами и в ансамблях с певцами, инструменталистами, хоровыми коллективами, как в России, так и за рубежом. Является автором ряда сочинений и обработок для органа.

Евгения Малеева (меццо-сопрано).

Лауреат международных конкурсов, солистка Театра старинной музыки МГУ им. М.В. Ломоносова. Много выступает с сольными программами и в ансамбле с различными инструменталистами. Принимает участие в выступлениях ансамбля «Солисты барокко» п/у Андрея Спиридонова, в программах межрегионального Шаляпинского центра совместно с Дмитрием Степановичем.

Дмитрий Степанович (бас).

В 1993 г. закончил музыкальное училище им. Гнесиных по специальности «Теория музыки», затем Московскую государственную консерваторию по специальности "Сольное пение" (1998). Лауреат международного конкурса им. С. Рахманинова (1998 г). С 1996 по 2016 г.г. - ведущий солист, с 2016 – приглашенный солист Московского академического музыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. Параллельно с работой в театре пишет музыку. Среди его сочинений девять сонат для баса и фортепиано, семь вокальных циклов, духовная оратория «Канон ангелу-хранителю» («Songs to the Angel»), кантата «О воскресении» («About Resurrection») для контр-тенора, хора и струнного оркестра, фортепианные произведения, концерт для фортепиано с оркестром, несколько струнных квартетов и произведений для хора вa capella. Музыкант выступает как пианист и дирижер.

Филармония
12 января 2020
17:00
Цены

Купить электронный билет

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?