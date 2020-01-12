Сон в новогоднюю ночь
Абонемент «Магия органа»
Абонемент «Магия органа»
I отделение
II отделение
Ведущая – музыковед Светлана Бобрицкая.
Юлия Золотова (орган).
Закончила Горьковскую консерваторию (1989). В 2002 г. стажировалась в Санкт-Петербургской консерватории по классу органа у профессора Н. И. Оксентян. С 1889г. по настоящее время возглавляет Органный класс МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2002 г. – штатный органист евангелическо-лютеранского Кафедрального собора свв. Петра и Павла в Москве, с 2011- органист общины свв. Петра и Павла церкви Ингрии в Москве. С 2003 года – научный сотрудник ВМОМК им. М.И. Глинки, где играет концерты и проводит абонементы и лекции, связанные с историей и устройством органа. Юлия Лотова много выступает с сольными концертами и в ансамблях с певцами, инструменталистами, хоровыми коллективами, как в России, так и за рубежом. Является автором ряда сочинений и обработок для органа.
Евгения Малеева (меццо-сопрано).
Лауреат международных конкурсов, солистка Театра старинной музыки МГУ им. М.В. Ломоносова. Много выступает с сольными программами и в ансамбле с различными инструменталистами. Принимает участие в выступлениях ансамбля «Солисты барокко» п/у Андрея Спиридонова, в программах межрегионального Шаляпинского центра совместно с Дмитрием Степановичем.
Дмитрий Степанович (бас).
В 1993 г. закончил музыкальное училище им. Гнесиных по специальности «Теория музыки», затем Московскую государственную консерваторию по специальности "Сольное пение" (1998). Лауреат международного конкурса им. С. Рахманинова (1998 г). С 1996 по 2016 г.г. - ведущий солист, с 2016 – приглашенный солист Московского академического музыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. Параллельно с работой в театре пишет музыку. Среди его сочинений девять сонат для баса и фортепиано, семь вокальных циклов, духовная оратория «Канон ангелу-хранителю» («Songs to the Angel»), кантата «О воскресении» («About Resurrection») для контр-тенора, хора и струнного оркестра, фортепианные произведения, концерт для фортепиано с оркестром, несколько струнных квартетов и произведений для хора вa capella. Музыкант выступает как пианист и дирижер.