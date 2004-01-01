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Солнцестояние

Openair в Огнях Мурманска

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События: Вечеринки.

В разгар полярного лета, когда солнце круглосуточно находится в зоне видимости, мы приглашаем тебя на уникальное мероприятие, совмещающее в себе раздолье танцев под открытым небом и комфорт небольшого закрытого пространства. Два разных музыкальных жанра, разные форматы танцпола объединяются вместе специально для саунд-гурманов Мурманска, как день и ночь сливаются в одно бессонное лето на Кольском полуострове. Ты попадаешь на все сразу! Это нереально пропустить! Лови баланс!

В этот вечер к единой точке будут сведены силы двух музыкальных культур:

Raggae, Dancehall, Dub на открытой площадке, под тёплыми лучами яркого солнца и ультрафиолетовых вибраций на живописном берегу озера...

Goa, Psy, Trance в лучах искусственного ультрафиолета и ярких красках психоделического флюродизайна на уютном танцполе, закрытом от непогоды и посторонних глаз.

Вас ждут:
несколько кафе с доступным ценником
парк развлечений
тарзанка над озером
розыргыши призов от п/о «Огни Мурманска»
и многое другое(пускай пока это будет сюрпризом:)

Участники:

NATURAL SOLAR Dance Area:

Tohanton
Vector G
Romanych
Snoe
Dread
Shao G
Плечи

SYNTHETIC SOLAR Dancefloor:

Amurich
Sublime
Oksid
D. Bulakov
Атма - LIVE Didgeridoo

Цены

150 р.

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