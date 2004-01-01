Солнцестояние

В разгар полярного лета, когда солнце круглосуточно находится в зоне видимости, мы приглашаем тебя на уникальное мероприятие, совмещающее в себе раздолье танцев под открытым небом и комфорт небольшого закрытого пространства. Два разных музыкальных жанра, разные форматы танцпола объединяются вместе специально для саунд-гурманов Мурманска, как день и ночь сливаются в одно бессонное лето на Кольском полуострове. Ты попадаешь на все сразу! Это нереально пропустить! Лови баланс!

В этот вечер к единой точке будут сведены силы двух музыкальных культур:

Raggae, Dancehall, Dub на открытой площадке, под тёплыми лучами яркого солнца и ультрафиолетовых вибраций на живописном берегу озера...

Goa, Psy, Trance в лучах искусственного ультрафиолета и ярких красках психоделического флюродизайна на уютном танцполе, закрытом от непогоды и посторонних глаз.

Вас ждут:

несколько кафе с доступным ценником

парк развлечений

тарзанка над озером

розыргыши призов от п/о «Огни Мурманска»

и многое другое(пускай пока это будет сюрпризом:)

Участники:

NATURAL SOLAR Dance Area:

Tohanton

Vector G

Romanych

Snoe

Dread

Shao G

Плечи

SYNTHETIC SOLAR Dancefloor:

Amurich

Sublime

Oksid

D. Bulakov

Атма - LIVE Didgeridoo