149503

Солнечные ночи

Самое яркое и запоминающееся спортивное событие для любителей бега

0
Я иду
Ваша оценка
События: Спорт, Соревнование.

Ночь. Солнце. Бег. 

Примите участие в самом уникальном забеге в России «Солнечные ночи». Место проведения – Хибинские горы. Перепад высот 800 метров! Старты после 22:00. Разреженный воздух, снег на вершинах и не заходящее за горизонт заполярное солнце ждут вас.

«Солнечные ночи» – одно из самых ярких и запоминающихся спортивных событий для любителей бега. Соревнования проводятся с 1982 года по инициативе клуба любителей бега города Апатиты «Сполох».

На протяжении двух дней вас ждет серия стартов:

  • 12 июля – соревнования по бегу на дистанции 3 и 10 км.
  • 13 июля – соревнования по горному бегу на дистанции 4 и 10,42 км. Этот маршрут пролегает от горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» до плато «Расвумчорр». Данные забеги проходят в рамках Гран При России по горному бегу.

Каждый участник соревнований получает памятную медаль, стартовый комплект и незабываемые эмоции от бега ночью под лучами северного солнца!

Регистрация открыта до 11.07.2019. Подать заявку можно на сайте.

Торопитесь! Количество мест ограничено.

Хибины
c 12 по 13 июля
Цены

от 700 р.

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?