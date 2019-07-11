Солнечные ночи
Самое яркое и запоминающееся спортивное событие для любителей бега
Самое яркое и запоминающееся спортивное событие для любителей бега
Ночь. Солнце. Бег.
Примите участие в самом уникальном забеге в России «Солнечные ночи». Место проведения – Хибинские горы. Перепад высот 800 метров! Старты после 22:00. Разреженный воздух, снег на вершинах и не заходящее за горизонт заполярное солнце ждут вас.
«Солнечные ночи» – одно из самых ярких и запоминающихся спортивных событий для любителей бега. Соревнования проводятся с 1982 года по инициативе клуба любителей бега города Апатиты «Сполох».
На протяжении двух дней вас ждет серия стартов:
Каждый участник соревнований получает памятную медаль, стартовый комплект и незабываемые эмоции от бега ночью под лучами северного солнца!
Регистрация открыта до 11.07.2019. Подать заявку можно на сайте.
Торопитесь! Количество мест ограничено.
от 700 р.