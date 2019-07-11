Самое яркое и запоминающееся спортивное событие для любителей бега

Ночь. Солнце. Бег.

Примите участие в самом уникальном забеге в России «Солнечные ночи». Место проведения – Хибинские горы. Перепад высот 800 метров! Старты после 22:00. Разреженный воздух, снег на вершинах и не заходящее за горизонт заполярное солнце ждут вас.

«Солнечные ночи» – одно из самых ярких и запоминающихся спортивных событий для любителей бега. Соревнования проводятся с 1982 года по инициативе клуба любителей бега города Апатиты «Сполох».

На протяжении двух дней вас ждет серия стартов:

12 июля – соревнования по бегу на дистанции 3 и 10 км.

13 июля – соревнования по горному бегу на дистанции 4 и 10,42 км. Этот маршрут пролегает от горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» до плато «Расвумчорр». Данные забеги проходят в рамках Гран При России по горному бегу.

Каждый участник соревнований получает памятную медаль, стартовый комплект и незабываемые эмоции от бега ночью под лучами северного солнца!

Регистрация открыта до 11.07.2019. Подать заявку можно на сайте.

Торопитесь! Количество мест ограничено.