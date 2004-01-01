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Группа «Sолнечные Дни» покорила сердца и осчастливила своим появлением множество поклонников творчества Виктора Цоя, выступая с его песнями по всей России и за рубежом! Попробуйте поднять зрителей с мест, которые пришли в Государственный Кремлевский Дворец или в большие залы филармоний по всей стране и заставить их прыгать возле сцены?! А «Sолнечным Дням» это удается всюду – куда бы они не приехали, на какой бы площадке не выступали!

Каждый зритель обязательно отметит качество звучания и очень живую и достоверную манеру исполнения песен группы «Кино». Солист «Sолнечных Дней» Игорь Соколов не изображает Цоя, а остается самим собой, при этом, закрыв глаза на концерте, можно с уверенностью утверждать, что слышишь «Кино» вживую.

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