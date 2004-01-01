В знак особого уважения к профессионализму Виктории Екимовской в концерте выразили согласие выступить солисты симфонического оркестра Мариинского театра: заслуженный артист России, лауреат всесоюзного, всероссийского и международного конкурсов Юрий Акимкин (валторна) и заслуженный артист России, лауреат всесоюзного и всероссийского конкурсов Николай Слепнёв (туба). Концертмейстер Виктория Екимовская.

В концерте прозвучат произведения для медных духовых инструментов: валторны и тубы. Особо хочется сказать о тубе, инструменте, который по большей части используется как ансамблевый. В концерте он будет звучать как сольный. Концерт проводится в рамках празднования 60-летия Мурманского колледжа искусств.