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Солисты Москвы

Юрий Башмет и камерный ансамбль

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События: Концерты.

Ансамбль «Солисты Москвы» создан альтистом и дирижером Юрием Башметом в 1986 году. В 1992-м ансамбль полностью обновился, и в его состав вошли выпускники и аспиранты Московской консерватории. Дебют состоялся 19 мая 1992 года в Большом зале Московской консерватории. Спустя два дня ансамбль впервые выступил за рубежом – в парижском Зале Плейель.

Концерты коллектива проходили в нью-йоркском Карнеги-холле, Концертгебау в Амстердаме, токийском Сантори-холле, Барбикан-холле в Лондоне, Тиволи в Копенгагене, Берлинской филармонии, Сиднейской опере, венском Музикферайн, Академии Санта-Чечилия в Риме, Большом зале Московской консерватории.
Концерты ансамбля неоднократно транслировались и записывались ведущими радиостанциями мира: Би-би-си, Баварским радио, Радио Франции, NHK.

В репертуаре «Солистов Москвы» – свыше 350 шедевров мировой классики и редко звучащих произведений, от Баха и Моцарта до Шнитке и Денисова, а также музыка Канчели, Губайдулиной и других современных композиторов.

В сезоне 2016/17 Камерный ансамбль «Солисты Москвы» проводит масштабный тур, посвященный 25-летию коллектива. Выступления запланированы более чем в 50 городах России. Главная цель тура – познакомить с искусством «Солистов Москвы» и Юрия Башмета максимальное число отечественных слушателей.

Юрий Башмет стал первым музыкантом в истории, доказавшим возможности альта как солирующего инструмента. Он разрушил представление о классическом музыканте как о человеке не от мира сего. Юрия Башмета называют светским львом, он всегда одевается в черное, любит вспомнить о рок-н-ролльной молодости и даже играл со группой «Ленинград». При этом неизвестно, кто остался доволен больше — скандально известный Сергей Шнуров или великий альтист. Башмет успевает заниматься собственной кафедрой в консерватории, курировать конкурсы и фестивали, гастролировать по всему миру – и считает себя счастливым человеком, поскольку все время занимается любимым делом.

Программа концерта:

В.А.Моцарт – Дивертисмент №3 фа мажор К 138
П.Чайковский – Ноктюрн ре минор для альта и струнных
Солист – Юрий Башмет
Р.Шуман – Три восточные картины соч.66
Н.Паганини – Концертино ля минор для альта и струнных
Солист – Юрий Башмет
Э.Григ – Две народные норвежские мелодии для струнных соч. 63
М.Брух – Романс фа мажор для альта и струнных
Солист – Юрий Башмет
П.Чайковский – Элегия "Памяти Самарина" для струнных
Й. Бенда – Grave для альта и струнных
Солист – Юрий Башмет
Дж.Россини – Соната №3 до мажор для струнных

Филармония
13 мая
17:00
Цены

Касса филармонии: 45-08-67

Электронные билеты можно приобрести на сайте Филармонии

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