Ограничения: 12+

Ансамбль «Солисты Москвы» создан альтистом и дирижером Юрием Башметом в 1986 году. В 1992-м ансамбль полностью обновился, и в его состав вошли выпускники и аспиранты Московской консерватории. Дебют состоялся 19 мая 1992 года в Большом зале Московской консерватории. Спустя два дня ансамбль впервые выступил за рубежом – в парижском Зале Плейель.

Концерты коллектива проходили в нью-йоркском Карнеги-холле, Концертгебау в Амстердаме, токийском Сантори-холле, Барбикан-холле в Лондоне, Тиволи в Копенгагене, Берлинской филармонии, Сиднейской опере, венском Музикферайн, Академии Санта-Чечилия в Риме, Большом зале Московской консерватории.

Концерты ансамбля неоднократно транслировались и записывались ведущими радиостанциями мира: Би-би-си, Баварским радио, Радио Франции, NHK.

В репертуаре «Солистов Москвы» – свыше 350 шедевров мировой классики и редко звучащих произведений, от Баха и Моцарта до Шнитке и Денисова, а также музыка Канчели, Губайдулиной и других современных композиторов.

В сезоне 2016/17 Камерный ансамбль «Солисты Москвы» проводит масштабный тур, посвященный 25-летию коллектива. Выступления запланированы более чем в 50 городах России. Главная цель тура – познакомить с искусством «Солистов Москвы» и Юрия Башмета максимальное число отечественных слушателей.



Юрий Башмет стал первым музыкантом в истории, доказавшим возможности альта как солирующего инструмента. Он разрушил представление о классическом музыканте как о человеке не от мира сего. Юрия Башмета называют светским львом, он всегда одевается в черное, любит вспомнить о рок-н-ролльной молодости и даже играл со группой «Ленинград». При этом неизвестно, кто остался доволен больше — скандально известный Сергей Шнуров или великий альтист. Башмет успевает заниматься собственной кафедрой в консерватории, курировать конкурсы и фестивали, гастролировать по всему миру – и считает себя счастливым человеком, поскольку все время занимается любимым делом.

Программа концерта:



В.А.Моцарт – Дивертисмент №3 фа мажор К 138

П.Чайковский – Ноктюрн ре минор для альта и струнных

Солист – Юрий Башмет

Р.Шуман – Три восточные картины соч.66

Н.Паганини – Концертино ля минор для альта и струнных

Солист – Юрий Башмет

Э.Григ – Две народные норвежские мелодии для струнных соч. 63

М.Брух – Романс фа мажор для альта и струнных

Солист – Юрий Башмет

П.Чайковский – Элегия "Памяти Самарина" для струнных

Й. Бенда – Grave для альта и струнных

Солист – Юрий Башмет

Дж.Россини – Соната №3 до мажор для струнных