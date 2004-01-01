Солдатам Отечества посвящается

На протяжении многих десятилетий в нашей стране 23 февраля отмечается как праздник тех, кто служил и служит в армии. День Российской Армии стал отмечаться как День Защитника Отечества после принятия Закона «О днях воинской славы» в 1995 году. По сути это - неформальный и одновременно всенародный праздник, день настоящих мужчин - защитников в самом широком смысле.

Материалы выставки дают представление не только об истории возникновения праздника, но и о традициях, истории наших войск от былинных богатырей до современных воинских специализированных подразделений - на суше, на море, в глубинах океанов, в небесах, о людях мужества и чести, об офицерском корпусе.

Ответы на вопросы, связанные с армейской службой, дают специальные и научно-популярные издания: «Военно-исторический журнал», «Вопросы истории», «Родина», «Обозрение армии и флота», «Авиация и космонавтика», «Морской сборник», «Профессионал», «Пограничник», «Техника и вооружение сегодня», «Зарубежное военное обозрение», «Исторический архив», «Русская история», «Московский журнал. История государства Российского» и другие.

Профессионалам, организаторам праздников, торжеств, педагогам помогут периодические издания, содержащие познавательные, игровые, развлекательные программы и сценарии для разного возраста: «Игровая библиотека», «Праздник в школе», «Сценарии и репертуар», «Открытая школа», «Духовно-нравственное воспитание», «Праздник», «Молодежная эстрада» и другие.