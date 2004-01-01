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Сокровища кельтов

Концерт группы «Classy jazz» Олега Матвеева

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События: Концерты.

Блестящее мастерство и вдохновенные импровизации музыкантов группы Олега Матвеева «Classy Jazz», мощь и величие классического органа в исполнении Юлии Иконниковой (орган) в новой редакции программы «Сокровища кельтов».

Имя Олега Матвеева и группы «Classy Jazz» хорошо известны столичной публике. Группа давно и с успехом выступает на самых престижных московских концертных площадках.

Последние годы Олег Матвеев, помимо выступлений как солист-кларнетист, саксофонист и лидер группы, получил известность как композитор и аранжировщик. Его новые программы «Сокровища кельтов» и Симфоджаз «Времена Года Чайковского» были с большим успехом встречены широкой публикой, а также по достоинству оценены профессиональными музыкантами.

В Мурманской Областной Филармонии состоится грандиозный концерт, на котором в композициях программы, непревзойденно аранжированных Олегом Матвеевым, сплетутся воедино архаичные мотивы кельтов, язык современного джаза и потрясающая энергетика классического органа.

Состав:

  • Олег Матвеев (саксофон, кларнет, шотландская волынка, ирландский вистл) 
  • Анна Левковцева (фортепиано) 
  • Роман Могучев (бас-гитара) 
  • Виталий Кондаков (ударные ин-ты, Мурманск)
  • Юлия Иконникова (орган)

Программа концерта:

1 отделение

  • У. Берд «Колокола»
  • Две шотландские народные песни «O, Благодать!», «Старые добрые времена»
  • Гордон Дункан «Jackie Browns»
  • Антти Сарпила «Swing is here»
  • Шотландская народная песня «Птица роняет перо»
  • Английская народная песня «Зеленые рукава»
  • Бенни Гудман «A song is born»
  • Ирландская народная песням «Рил старой волынки»


2 отделение

  • Х.А. Штамм «Кельтское рондо»
  • Шотландская народная песня «Гектор- Герой»
  • Бенни Гудман «Stompin` at the Savoy»
  • Ирландская народная песня «Прогулка по камням»
  • Ирландская народная песня «Берег Ирландии»
  • Сони Роллингз «Святой Томас»
  • Ирландская народная флейтовая музыка
  • Гильом де Машо «Douce Dame Jolie»
Филармония
4 ноября
17:00
Цены

400-600 р.

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