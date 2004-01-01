Блестящее мастерство и вдохновенные импровизации музыкантов группы Олега Матвеева «Classy Jazz», мощь и величие классического органа в исполнении Юлии Иконниковой (орган) в новой редакции программы «Сокровища кельтов».

Имя Олега Матвеева и группы «Classy Jazz» хорошо известны столичной публике. Группа давно и с успехом выступает на самых престижных московских концертных площадках.

Последние годы Олег Матвеев, помимо выступлений как солист-кларнетист, саксофонист и лидер группы, получил известность как композитор и аранжировщик. Его новые программы «Сокровища кельтов» и Симфоджаз «Времена Года Чайковского» были с большим успехом встречены широкой публикой, а также по достоинству оценены профессиональными музыкантами.

В Мурманской Областной Филармонии состоится грандиозный концерт, на котором в композициях программы, непревзойденно аранжированных Олегом Матвеевым, сплетутся воедино архаичные мотивы кельтов, язык современного джаза и потрясающая энергетика классического органа.

Состав:

Олег Матвеев (саксофон, кларнет, шотландская волынка, ирландский вистл)

Анна Левковцева (фортепиано)

Роман Могучев (бас-гитара)

Виталий Кондаков (ударные ин-ты, Мурманск)

Юлия Иконникова (орган)

Программа концерта:



1 отделение

У. Берд «Колокола»

Две шотландские народные песни «O, Благодать!», «Старые добрые времена»

Гордон Дункан «Jackie Browns»

Антти Сарпила «Swing is here»

Шотландская народная песня «Птица роняет перо»

Английская народная песня «Зеленые рукава»

Бенни Гудман «A song is born»

Ирландская народная песням «Рил старой волынки»



2 отделение