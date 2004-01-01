Сокровища кельтов
Концерт группы «Classy jazz» Олега Матвеева
Концерт группы «Classy jazz» Олега Матвеева
Блестящее мастерство и вдохновенные импровизации музыкантов группы Олега Матвеева «Classy Jazz», мощь и величие классического органа в исполнении Юлии Иконниковой (орган) в новой редакции программы «Сокровища кельтов».
Имя Олега Матвеева и группы «Classy Jazz» хорошо известны столичной публике. Группа давно и с успехом выступает на самых престижных московских концертных площадках.
Последние годы Олег Матвеев, помимо выступлений как солист-кларнетист, саксофонист и лидер группы, получил известность как композитор и аранжировщик. Его новые программы «Сокровища кельтов» и Симфоджаз «Времена Года Чайковского» были с большим успехом встречены широкой публикой, а также по достоинству оценены профессиональными музыкантами.
В Мурманской Областной Филармонии состоится грандиозный концерт, на котором в композициях программы, непревзойденно аранжированных Олегом Матвеевым, сплетутся воедино архаичные мотивы кельтов, язык современного джаза и потрясающая энергетика классического органа.
Состав:
Программа концерта:
1 отделение
2 отделение
400-600 р.
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