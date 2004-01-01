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Сочно & Солнечно

Выкрути контраст и яркость на максимум с новой серией пятничных куражей

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Ограничения: 18+ FC/DC
События: Вечеринки.

Пока мы молим Посейдона о том, чтобы июнь подарил хоть каплю настоящего лета, календарь спешно подводит нас к новой порции выходных!

Так тому и быть, выкрутм контраст и яркость на максимум с новой серией пятничных куражей в «Че»:

  • Новая линейка летних коктейлей на основе «Skittles» в погоне за радугой
  • Мощная музыкальная поддержка от Dj Misha Lem и Dj PRGRS
  • Литровый комплимент трём подругам за барной стойкой
  • Сет из 5-ти шотов за 350р. и специальные цены на фруктовый дым
  • Бонусы и подарки самым ярким гостям ночи

Ключевая мысль, которую следует запомнить, это описание того КАК мы с тобой проведём начало уикэнда!

Подсказка в названии!

Чердак
7 июня
Цены

Бронь столов по телефону: 70-70-42 

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