Сочно & Солнечно

Выкрути контраст и яркость на максимум с новой серией пятничных куражей

Ограничения: 18+ FC/DC

Пока мы молим Посейдона о том, чтобы июнь подарил хоть каплю настоящего лета, календарь спешно подводит нас к новой порции выходных!

Так тому и быть, выкрутм контраст и яркость на максимум с новой серией пятничных куражей в «Че»:

Новая линейка летних коктейлей на основе «Skittles» в погоне за радугой

Мощная музыкальная поддержка от Dj Misha Lem и Dj PRGRS

Литровый комплимент трём подругам за барной стойкой

Сет из 5-ти шотов за 350р. и специальные цены на фруктовый дым

Бонусы и подарки самым ярким гостям ночи

Ключевая мысль, которую следует запомнить, это описание того КАК мы с тобой проведём начало уикэнда!

Подсказка в названии!