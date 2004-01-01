Собрание сочинений. Том 27

В экспозиции будут представлены эмаль и текстиль.



Иван Васильевич Дьяков – художник монументально-декоративного искусства.



Выпускник СПбГХПА им. А.Л. Штиглица кафедры монументальной живописи (1998). Член Союза Художников России (2000). Член Европейской ассоциации художников-эмальеров (2013). Преподаватель кафедры изобразительного искусства, факультета искусств, СПбГУ (с 2004).



Работает в технике эмали. В авторских произведениях совмещает традиционную, известную еще с XV века, Лиможскую технологию и технику современной живописной эмали.



Анна Кирилловна Векслер – художник декоративного искусства (гобелен, коллаж, арт-объект).



Выпускница СПбГХПА им. А.Л. Штиглица факультет декоративно-прикладного искусства, кафедра художественного текстиля (2000). Член Союза Художников России (2001). Кандидат педагогических наук (2011). Доцент кафедры художественного образования и декоративного искусства факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена (с 2002).



Произведения Ивана Дьякова и Анны Векслер вместе экспонируются уже многие годы и достаточно регулярно. Каждая выставка является некоторым отчетом о проделанной творческой работе, о прожитом времени – определенные выставочные проекты, рождённые в едином пространстве, вдохновлённые путешествиями, размышлениями, творческим экспериментом.



«Собрание сочинений» – в данном случае это разные произведения. Здесь есть и лёгкие рассказы о простых вещах, подсмотренных в реальном мире; задумчивая проза о течении времени; рассудительные эссе о скрытых мирах и сложно-философские романы о тех, кого уже нет.