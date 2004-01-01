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Собаки на войне

Выставка, посвященная применению служебных собак в частях Карельского фронта

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События: Выставки.

Посетители увидят фотографии и документы из фондов Мурманского областного краеведческого музея, архива Министерства обороны России. Фотографии выполнили: фотограф-чертёжник Оперативного управления штаба Карельского фронта старшина И.И Козьминский, военный фотокорреспондент ТАСС Е.А. Халдей, ст. техник-лейтенант, инструктор Дома Красной Армии Мурманского гарнизона К.И. Погодин и др. 

Цены

Телефоны для справок: 42-25-89, 42-26-17

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