Выставка, посвященная применению служебных собак в частях Карельского фронта

Собаки на войне

Посетители увидят фотографии и документы из фондов Мурманского областного краеведческого музея, архива Министерства обороны России. Фотографии выполнили: фотограф-чертёжник Оперативного управления штаба Карельского фронта старшина И.И Козьминский, военный фотокорреспондент ТАСС Е.А. Халдей, ст. техник-лейтенант, инструктор Дома Красной Армии Мурманского гарнизона К.И. Погодин и др.