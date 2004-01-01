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Собачье сердце

Антураж замысла Булгакова в исполнении любимых резидентов Паба Пинта!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Если вы в восторге от упоминания таких героев как Полиграф Полиграфович, Филипп Филиппович, Клим Григорьевич и конечно же пес Шарик! То такая вечеринка не оставит Вас равнодушным!

Паб Пинта окрасится в цвет настроения – сепия! Антураж замысла Булгакова в исполнении любимых резидентов Паба Пинта оставит великолепные эмоции у каждого Пинтовчанина!

Сходить стоит!

Пинта
25 января
Цены

Телефон для справок и дополнительной информации: 45-24-95

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