Собачье сердце

Ограничения: 18+

Если вы в восторге от упоминания таких героев как Полиграф Полиграфович, Филипп Филиппович, Клим Григорьевич и конечно же пес Шарик! То такая вечеринка не оставит Вас равнодушным!

Паб Пинта окрасится в цвет настроения – сепия! Антураж замысла Булгакова в исполнении любимых резидентов Паба Пинта оставит великолепные эмоции у каждого Пинтовчанина!

Сходить стоит!