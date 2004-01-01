Собачье сердце
Антураж замысла Булгакова в исполнении любимых резидентов Паба Пинта!
Если вы в восторге от упоминания таких героев как Полиграф Полиграфович, Филипп Филиппович, Клим Григорьевич и конечно же пес Шарик! То такая вечеринка не оставит Вас равнодушным!
Паб Пинта окрасится в цвет настроения – сепия! Антураж замысла Булгакова в исполнении любимых резидентов Паба Пинта оставит великолепные эмоции у каждого Пинтовчанина!
Сходить стоит!
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Программа полётов авиакомпании 7SKYAIRLINES на предстоящую неделю