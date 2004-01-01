Снукер-холл
Открытие первого и единственного на Северо-Западе снукерного клуба
Открытие первого и единственного на Северо-Западе снукерного клуба
Новый Снукер-холл в бильярдном клубе «Гладиатор» (Мурманский бильярдный дом), по адресу: ул.Свердлова 26/4, приглашает всех желающих окунуться в мир джентльменов.Открытие будет ознаменовано Чемпионатом Мурманской области по снукеру.
Регистрация участников начнется с 11:30. Форма одежды: темные туфли, тёмные костюмные брюки, однотонная рубашка, костюмный жилет.
Взнос – 2000 р.