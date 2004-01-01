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Снукер-холл

Открытие первого и единственного на Северо-Западе снукерного клуба

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События: Открытия, Спорт, Конкурсы.

Новый Снукер-холл в бильярдном клубе «Гладиатор» (Мурманский бильярдный дом), по адресу: ул.Свердлова 26/4, приглашает всех желающих окунуться в мир джентльменов.Открытие будет ознаменовано Чемпионатом Мурманской области по снукеру.

Регистрация участников начнется с 11:30. Форма одежды: темные туфли, тёмные костюмные брюки, однотонная рубашка, костюмный жилет. 

Цены

Взнос – 2000 р.

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