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Снова туда, где море огней

Гала-концерт ансамбля солистов «Голоса Заполярья»

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Ограничения: 12+
События: Концерты.

В программе гала-концерта прозвучат сцены из оперетт И. Кальмана, И. Штрауса, Ф. Легара «Весёлая вдова», «Марица», «Принцесса цирка», «Летучая мышь».

Слушателей ждёт незабываемая встреча с легендарными композиторскими именами, любимыми музыкальными произведениями, которые будут представлены в блестящем исполнении музыкантов высочайшего уровня.

Ведущая музыкальной гостиной – Заслуженный работник культуры РФ Светлана Бобрицкая.

Театр кукол
20 октября
19:00
Цены

400 р.

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