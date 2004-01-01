Снова туда, где море огней
Гала-концерт ансамбля солистов «Голоса Заполярья»
Гала-концерт ансамбля солистов «Голоса Заполярья»
В программе гала-концерта прозвучат сцены из оперетт И. Кальмана, И. Штрауса, Ф. Легара «Весёлая вдова», «Марица», «Принцесса цирка», «Летучая мышь».
Слушателей ждёт незабываемая встреча с легендарными композиторскими именами, любимыми музыкальными произведениями, которые будут представлены в блестящем исполнении музыкантов высочайшего уровня.
Ведущая музыкальной гостиной – Заслуженный работник культуры РФ Светлана Бобрицкая.
400 р.
Романсы, зарубежные и советские шлягеры
Трибьют «Сектор газа»