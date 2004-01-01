Снежные песни о главном!

Участники клуба «Пять углов» исполнят для северян свои любимые зимние песни о том, чего нам всем не хватает в зимнюю полярную ночь: нежности, тепла и любви.

В концерте прозвучат песни «Снежили снега», «Падает снег», «Зимняя ночь», «Снег», «Мокрый декабрь», «Приходи поговорим», а также всем известные песни «Снег» из репертуара группы «Машина времени», «Слепили бабу на морозе» - группы «Воскресенье», «Баба-Яга» - группы «Ариэль». Кроме того, во время концерта зрители смогут услышать стихи А. Жарова и члена Союза писателей России Н. Колычева.