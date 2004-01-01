В это воскресенье в Мурманске впервые состоится турнир "Снежные игры" по волейболу на снегу среди мужских и женских команд.

С 12 часов в «Долине Уюта» мурманчане смогут наблюдать за новым видом спорта – волейболом на снегу. Формат игры 3*3, из спортивной экипировки – теплая и удобная одежда и обувь, а главное – желание попробовать что-то новое!

В турнире планируют принять участие спортсмены из Мурманска и Мурманской области, местом для проведения станет мини-футбольное поле, где будут расположены две площадки – женская и мужская.

Пока прогноз погоды радует, а до лета еще далеко, не упустите возможность посетить мероприятие и поддержать «снежных» волейболистов!