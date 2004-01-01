Снежный бал

Празник для семейных пар в отеле Park Inn by Radisson «Полярные Зори»!

Ограничения: 18+

Приглашаются семейные пары города Мурманска окунуться в удивительную атмосферу бала!

Насыщенная программа позволит каждому гостю получить истинное удовольствие, насладиться развлекательной программой, сделать семейные фотографии и приятно провести время.

Семейный бал – это:

зона-велком (интереснейшие развлечения для пар, 3 фотозоны)

фуршет от ресторана отеля Park Inn by Radisson «Полярные Зори»

игристое шампанское

фотосессии и видео репортажи (каждый посетитель будет иметь возможность найти себе семейного фотографа, сфотографироваться на память)

дефиле-показы вечерних, коктельных нарядов, и аксессуаров от модных магазинов города

удивительные и яркие шоу-номера

танцевальные паузы

памятные подарки всем участникам

Дресс-код:

леди – вечернее платье (желательно в пол)

кавалеры – строгий костюм с галстуком или бабочкой

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