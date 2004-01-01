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Снежный бал

Празник для семейных пар в отеле Park Inn by Radisson «Полярные Зори»!

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Ограничения: 18+
События: Вечер отдыха.

Приглашаются семейные пары города Мурманска окунуться в удивительную атмосферу бала! 

Насыщенная программа позволит каждому гостю получить истинное удовольствие, насладиться развлекательной программой, сделать семейные фотографии и приятно провести время.

Семейный бал – это:

  • зона-велком (интереснейшие развлечения для пар, 3 фотозоны)
  • фуршет от ресторана отеля Park Inn by Radisson «Полярные Зори»
  • игристое шампанское
  • фотосессии и видео репортажи (каждый посетитель будет иметь возможность найти себе семейного фотографа, сфотографироваться на память)
  • дефиле-показы вечерних, коктельных нарядов, и аксессуаров от модных магазинов города
  • удивительные и яркие шоу-номера
  • танцевальные паузы
  • памятные подарки всем участникам

Дресс-код:

леди – вечернее платье (желательно в пол)
кавалеры – строгий костюм с галстуком или бабочкой

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Полярные Зори
10 декабря
16:00 - 21:00
Цены

Информация и покупка билетов по телефону: +7 (921) 041-49-52

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