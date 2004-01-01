Снежный бал
Празник для семейных пар в отеле Park Inn by Radisson «Полярные Зори»!
Празник для семейных пар в отеле Park Inn by Radisson «Полярные Зори»!
Приглашаются семейные пары города Мурманска окунуться в удивительную атмосферу бала!
Насыщенная программа позволит каждому гостю получить истинное удовольствие, насладиться развлекательной программой, сделать семейные фотографии и приятно провести время.
Семейный бал – это:
Дресс-код:
леди – вечернее платье (желательно в пол)
кавалеры – строгий костюм с галстуком или бабочкой
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Информация и покупка билетов по телефону: +7 (921) 041-49-52