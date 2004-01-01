Снежная кутерьма

Семейный праздник для детей и их родителей

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке для младших школьников состоится семейный познавательно-игровой праздник.

Юные читатели и их родители узнают, что такое снег, откуда берутся и какими бывают снежинки, познакомятся с интересными фактами об этом уникальном природном явлении. Ребята смогут проявить смекалку и ловкость, участвуя в различных играх, эстафетах и конкурсах.

В заключение праздника состоится подведение итогов семейной викторины «Новогодняя сказка» и акции «Новогодний сюрприз», которые проходили в отделе библиотеки в декабре и январе.