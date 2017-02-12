Снежная королева

Музыка О.Раванелло, С.Прокофьева.

Сказку читает музыковед Светлана Бобрицкая.



Нина Гвамичава (арфа)

Родилась в Москве. Выпускница PeabodyConservatory в Мэрилэнде, (США, класс проф. Р.Инглефильд), в 2005 закончила ассистентуру-стажировку Российской Академии Музыки им.Гнесиных (класс проф М.М. Агазарян).

Лауреат международных конкурсов BaltimoreClubMusicCompetition (США, 1993), Международный конкурс молодых исполнителей, посвященный 850-летию Москвы (1997), ConcursInternationaldeMusicdeChambred'Arles (Франция, 1998).

Выступала с сольными концертами во многих городах России, Италии, Франции и США. Как солистка сотрудничала с ГСО «Новая Россия», Симфоническими оркестрами Саратовской и Самарской Филармонии, под управлением А.Сладковского, Ф.Кадена, Э.Серова, Линь Тао, и др. Н.Гвамичава принимала участие в международных фестивалях : Фестиваль джазовой музыки для арфы в Монтеррей (США), « HarpFest » в Балтиморе (США), Международном фестивале арфовой музыки в Москве. В рамках фестиваля «Территория» в Москве играла на барочной арфе в составе камерного ансамбля под руководством Т.Курентзиса.

Постоянная участница множества камерных программ, где выступает на классической и ирландской арфе. Сотрудничает с современными композиторами, исполняя новые сочинения. Регулярно выступает в Римско-Католическом костеле с ведущими органистами Москвы. Является соавтором уникального рок-проекта «Harpy&Max». С 2005 солистка Государственного Симфонического Оркестра "Новая России" под управлением Ю. Башмета.



Юлия Иконникова (орган)

Родилась в г. Фрязино Московской области. С отличием окончила Московскую государственную консерваторию по специальностям «фортепиано» и «орган». Прошла стажировку у выдающихся органистов Европы и Америки: Л. Рогга, Ж. Гийю, О. Портана, Г. Роста, Х. Майстера, В. Церера, Д. Кристи и др. Является дипломантом международных конкурсов, а также обладателем специального приза «Радио России» на международном конкурсе органистов им. М.Таривердиева. Имеет грамоту за вклад в развитие культуры Калиниградской области.

Юлия Иконникова была членом жюри Первого Московского конкурса молодых органистов им. Н.Бидлоо, 2007 г., Конкурса юных музыкантов «Жмеринский камертон», 2012 г., II-го Международного конкурса юных музыкантов «Подольский водограй».

В период с 2005 г. по 2008 г. работала органисткой Дворца искусств г. Кондопога, Карелия. Совместно с оркестром Петрозаводской государственной консерватории п/у В. И. Стачинского Юлией Иконниковой были исполнены концерты для органа с оркестром Пуленка, Райнбергера, Генделя и М. Дюпре.

Также органистка занимается просветительской деятельностью — выступает с концертами-лекциями для детей, посвящёнными композиторам различных национальных школ и стилям органной музыки.

Имеет записи на CD: по проекту Московской консерватории «Русская музыка: от истоков до современности» и «Органы Карелии».

Юлия Иконникова принимала участие в международных органных фестивалях — «От Рождества до Рождества», «Встреча двух континентов», «Музыка в изгнании» (посвящённый композиторам, пострадавшим от фашизма), фестивале старинной музыки «Laudate Dominum» (проводимый Англиканской церковью), в Московском международном фестивале, проводимом Московской консерваторией, в фестивале «Московская осень», где органистка была первой исполнительницей произведений Д. Дианова, А. Кокжаева и других современных композиторов.

Ю. Иконникова впервые исполнила Концерт для органа с камерным оркестром, написанный Председателем Союза композиторов Карелии А. С. Белобородовым. Этот концерт композитор посвятил ей. Является органисткой Щаповского органного зала им. О. Г. Янченко, органного зала ЦКиД «Факел» г. Фрязино, а также преподавателем по классу органа в Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова.

Юлия Иконникова ведёт активную концертную деятельность в России и за рубежом (Финляндия, Англия, Польша), выступая с сольными программами и в ансамблях: с солистами камерного оркестра «Виртуозы Москвы» М.Штанько (гобой) и Е.Цаем (скрипка), солистами Московской филармонии А. Премининой, Н. Загоринским (виолончель), К. Родиным (виолончель), солистами театра «Новая опера» А. Барклянским (скрипка) и А. Саульской-Шулятьевой (меццо-сопрано).