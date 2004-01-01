Снежная феерия

Совсем недавно в мире появилась еще одна хорошая традиция. Начиная с зимы 2012 года, в один из воскресных дней января по инициативе Международной федерации лыжного спорта отмечается новый праздник — Всемирный день снега.

В этот день особое внимание уделяется зимним видам спорта и пропаганде здорового образа жизни, проходят «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые могут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.

Снег – удивительное явление природы, поэтому, говоря о празднике в его честь, нельзя не рассказать о его особенностях. На выставке в разделе «Белое чудо» представлены издания об истории изучения снега. В первую очередь, это, конечно же, трактат Иоганна Кеплера «О шестиугольных снежинках». Этот блестящий математик, прогуливаясь по предновогодней Праге в 1611 году и наблюдая за падением снега, задумался о причине шестиугольной формы снежинок. Свои размышления он записал в качестве новогоднего подарка своему другу, любителю наук Иоганну фон Вакенфельсу. Это произведение Кеплера считается первым по времени кристаллографическим трактатом.

Так же на выставке можно узнать историю человека-снежинки Уилсона Бентли, который одним из первых создал множество фотоизображений снежинок; найти ответы на вопросы о связи снега и климата, количестве молекул, из которых состоит каждая снежинка и многом другом.

Всемирный день снега дает всем возможность насладиться снегом и зимними видами спорта, которые будут восприниматься не только как соревнование, но и как развлечение. Раздел «Давайте веселиться!» рассказывает, каким же снежным забавам стоит уделить внимание. Центральное место в разделе занимают книги Лиды Даниловой «Зимние забавы» и «Русские детские подвижные игры» доктора Е.А. Покровского, крупнейшего русского дореволюционного исследователя и собирателя детских подвижных игр. Материалы этих книг показывают, насколько разнообразным и интересным может быть времяпрепровождение в зимний период и помогают вспомнить старинные традиции.

Раздел «Снежная тема» содержит произведения, так или иначе связанные со снегом. Это и стихи разных поэтов, и пьеса А.Н. Островского «Снегурочка», и романы

Г. Брянцева «Следы на снегу», О. Памука «Снег» и многие другие.