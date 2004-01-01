Снегоweek
Догуливаем последние пятницы 2018-го в «Че»!
Когда понимаешь что уже отработал всю норму и сверх того, трудился как мул, испахал все поля на год вперёд а это ещё только вторник, светлый маячок выходных дней необходим больше обычного.
Так пусть же твой обеденный перерыв осветит пятничный снеговичок! Осветит и подскажет: чем, как и где можно (и нужно) успокоить свои душу и нервы после рабочих сует.
Вас ждут:
Продолжаем догуливать последние пятницы 2018-го в «Че», вместе с самым интересным человеком из тех, кого доводилось когда-либо встречать – с тобой!
Вход свободный