146379

Снегоweek

Догуливаем последние пятницы 2018-го в «Че»!

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+ FC/DC
События: Вечеринки.

Когда понимаешь что уже отработал всю норму и сверх того, трудился как мул, испахал все поля на год вперёд а это ещё только вторник, светлый маячок выходных дней необходим больше обычного.

Так пусть же твой обеденный перерыв осветит пятничный снеговичок! Осветит и подскажет: чем, как и где можно (и нужно) успокоить свои душу и нервы после рабочих сует.

Вас ждут:

  • Сет из шотов за 250р.!
  • Литр согревающего коктейля трём подружкам за барной стойкой 
  • Бесплатное шампанское для барышень и кальяны в пол-цены 
  • Ураганный танцевальный рэйв от резидентов и гостей за пультом
  • Самые приятные моськи рядом с тобой
  • Авторские зимние угощения от «Че» для самых ярких и позитивных гостей

Продолжаем догуливать последние пятницы 2018-го в «Че», вместе с самым интересным человеком из тех, кого доводилось когда-либо встречать – с тобой!

Чердак
21 декабря
23:00
Цены

Вход свободный

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?