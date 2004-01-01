Ограничения: 18+ FC/DC

Когда понимаешь что уже отработал всю норму и сверх того, трудился как мул, испахал все поля на год вперёд а это ещё только вторник, светлый маячок выходных дней необходим больше обычного.

Так пусть же твой обеденный перерыв осветит пятничный снеговичок! Осветит и подскажет: чем, как и где можно (и нужно) успокоить свои душу и нервы после рабочих сует.

Вас ждут:

Сет из шотов за 250р.!

Литр согревающего коктейля трём подружкам за барной стойкой

Бесплатное шампанское для барышень и кальяны в пол-цены

Ураганный танцевальный рэйв от резидентов и гостей за пультом

Самые приятные моськи рядом с тобой

Авторские зимние угощения от «Че» для самых ярких и позитивных гостей

Продолжаем догуливать последние пятницы 2018-го в «Че», вместе с самым интересным человеком из тех, кого доводилось когда-либо встречать – с тобой!