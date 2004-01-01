Фестиваль объединяет под своим началом более 35 художников и скульпторов со всех уголков России и зарубежья.

Главная цель Фестиваля, направленного на поддержку и развитие снежно-ледового творчества в сфере туризма, – повышение интеллектуального и творческого потенциала населения.

В Фестивале примут участие российские мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Карелия, Перми, Хабаровска, Нижнего Тагила и Свердловской области, а также городов Мурманской области, а также Финляндии, Норвегии, Латвии и Германии.

Профессиональные скульпторы в течение недели будут работать над созданием своих произведений из снега высотой до 3,5 м. Природная красота этого материала, его уникальные свойства и мастерство художников позволят создать галерею авторских скульптур под открытым небом.

По результатам Фестиваля скульпторы станут обладателями дипломов победителей, премий и сертификатов, а также получат памятные подарки.

Для справки:

Впервые фестиваль «Снеголёд» состоялся в 2011 году. В декабре 2012 года снежные постройки в Кировске были признаны крупнейшими в России, «Снежная деревня» вошла в книгу рекордов России как самое большое закрытое целевое сооружение из снега. В 2013 году традиционный фестиваль «Снеголёд» завоевал статус международного, объединив участников из России, Норвегии, Финляндии и Латвии. В 2016 году «Снеголёд» включен в Национальный календарь событий.