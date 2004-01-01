Smut & Smith

Абсолютно новый проект на стыке жанров, участники которого исследуют новые звуковые пространства.

За мелодии и страсть в этом дуэте отвечает один из самых ярких представителей российской исполнительской школы, арт-директор международного джазового фестиваля «Koktebel Jazz Party» Сергей Головня. Вундеркинд, первым инструментом которого было фортепиано, впоследствии приобрел подлинную славу как виртуозный саксофонист и флейтист, деля сцену с такими музыкантами как Джонни Гриффин и Эдди Хэндэрсон, Валерий Пономарев и Игорь Бутман.

Давнее сотрудничество Сергея с неординарным пианистом, композитором Кириллом Кузнецовым вылилось в совершенно новое детище на стыке жанров, где Кирилл выступает не только в привычном амплуа, но также отвечает за биты и ритмы.

На выходе получилась современная электронная музыка, плоть от плоти джаза и соула, вдохновленная гармониями Пэта Мэтини и Ральфа Таунера, выстроенная с оглядкой на последние достижения кудесников цифрового звука и разбавленная элементами этники, в которой Сергей не так давно в очередной раз обнаружил свою новую идентичность.

Наконец-то творчество двух мастеров импровизации обрело застывшую форму. Уже записан альбом, большие презентации которого еще впереди, так же как и тур по России и Европе.

Мурманчане одни из первых услышат эту программу вживую!