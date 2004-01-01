Смольный институт благородных девиц

Санкт-Петербургский историко-мемориальный музей «Смольный» создан на базе музеев, посвящённых революционным страницам российской истории и связанных с именами таких известных государственных деятелей как А.В. Луначарский, Н.К. Крупская. Его основная экспозиция размещается в одном из самых известных зданий страны – в Смольном. Выстроенный в начале 19 века для Института благородных девиц (Императорского воспитательного общества благородных девиц), Смольный после февральской революции 1917 года становится ареной сложных политических событий.

На выставке гости музея узнают историю первого воспитательного общеобразовательного заведения закрытого типа для дочерей потомственных дворян. Посетители увидят предметы воспитанниц института, фотографии дореволюционного периода, а также копии документов, среди которых – именной указ об учреждении Воспитательного Общества благородных девиц от 5 мая 1764 года, подписанный Императрицей Екатериной II.



