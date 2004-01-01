Смихалковки

Спектакль Санкт-Петербургского театра «Hand made» со стихами и песнями на тексты Сергея Михалкова

Ограничения: 12+

Смотреть спектакль – будто читать письма себе взрослому, написанные когда-то в детстве.

Произведения, выбранные театром, нам всем давно знакомы, но звучат на сцене совершенно неожиданно. Часть этих историй («Шёл трамвай 10-й номер», «Облака») принимали участие в юбилейных церемониях, посвящённых 100-летию со дня рождения поэта и имели большой успех у зрителя.

Это авторская пластическая композиция образует свой особый мир, поражая зрителя способом сценического воплощения легендарных стихов великого поэта.

Спектакль-лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» 2013, создан совместно с московским фондом им. С.В. Михалкова к 100-летию со дня его рождения.

Продолжительность спектакля – 1 час, без антракта