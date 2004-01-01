Ограничения: 18+

Спустя два года, лучшие панки страны снова едут к нам, чтобы дать жару, и презентовать свой новый, зубодробительный альбом "Импортозамещение". Кроме этого на сцене Rock n Roll Music бара они отметят свое совершеннолетие. Им 18 лет! Теперь этим парням можно делать абсолютно все! Такое нельзя пропускать! Это будет ломовейшее Панк шоу. Ты будешь кусать локти если не придешь!

Поддержат отцов калифорнистринского панка, местные раздолбаи и любимчики женщин - МПП и группа которую в интернете отметил сам Димка Таракан - Почтовая Служба Бангока.

Приходи и окунись в волну панк рока!