Смеемся вместе с Аркадием Аверченко

В марте мы отмечаем день рождения известного русского прозаика, драматурга, театрального критика Аркадия Аверченко. Он одним из первых в России встал на защиту «смеха ради смеха», поставил перед собой задачу развеселить самого взыскательного читателя. «Королем смеха» называли его в русской и зарубежной прессе. Он был редактором знаменитых сатирических журналов: «Штык», «Меч», «Стрекоза», «Новый Сатирикон». Среди его богатейшего литературного наследия – рассказы, фельетоны, драматургия: как инсценировки собственных рассказов, так и оригинальные пьесы.

На выставке представлены сборники произведений писателя: «Кривые углы», «Московское гостеприимство», «Неизлечимые юмористические рассказы», «Хлопотливая нация». Фельетоны, повести и рассказы разных лет не только смешат, увлекают, но и учат,

наставляют, воспитывают. Приглашаем всех любителей юмора и русской словесности прикоснуться к удивительнейшему таланту Аркадия Аверченко.