Слышать ветер, рисуя траву

В Год России-Японии мы стараемся больше узнать друг о друге. Произведения искусства лучше всего помогают в этом, ведь они обращаются прямо к сердцу зрителя.

Японское искусство всегда поражало европейцев духовной наполненностью и, одновременно, лаконизмом, умением передать суть вещей скупыми художественными средствами. Эти тонкости и нюансы раскрываются в монографиях, представленных на выставке. «Искусство Японии» Джоан Стэнли-Бейкер описывает развитие японского искусства в неразрывной связи с мировоззрением японцев. «Гармония мироздания» Сергея Соколова-Ремизова посвящена жизни и творчеству художника Томиока Тэссая, а Наталья Николаева в книге «Япония-Европа. Диалог в искусстве» исследует интереснейшую тему взаимопроникновения наших, таких разных, культур.

Но для понимания души народа не обязателен сугубо научный подход. Вы можете погрузиться в удивительный мир японской культуры, перелистав альбомы с репродукциями картин знаменитых творцов. Издания серии «Белый город», посвященные японским художникам Утамаро, Хокусай, Харунобу, приближают нас к чудесам и открытиям искусства этого удивительного островного государства.