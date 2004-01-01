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Слушай и молчи

Выставка каллиграфии

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События: Выставки.

Слова. Иногда в них так много всего. Кто-то цитирует каких-то авторов, другой срывается с места, вдохновлённый чьими-то речами. Кто-то ищет новые значения и смыслы в привычных словах...

Слова действуют на нас здесь и сейчас, отражаются в нас в определённый момент времени и занимают все наши мысли. Но стоит попросить человека написать что-то на листе бумаги, как он попадает в тупик: что же написать?

Слушай и молчи.

Выставка работ разных лет каллиграфа Юрия Шачнева получила именно такое название, потому что каждое слово ГРОМКО говорит с нами. Так громко, что ты можешь его СЛЫШАТЬ, а значит можешь и СЛУШАТЬ.

Пустой лист вдохновляет художника и позволяет передать ему свои чувства и атмосферу другим людям.

21А - Центр современного искусства
c 11 декабря 2020 по 15 января 2021

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