Случайное счастье милиционера Пешкина

Ограничения: 18+

Пьеса о воздействии театрального искусства на простого человека. Лёгкая постановка, при просмотре которой зритель отдохнёт и от души посмеётся.



По долгу службы милиционер Пешкин попадает за кулисы во время спектакля – следить за порядком. Впечатляется жизнью актёров на сцене и за кулисами настолько, что на ближайшее время становится «домашним» режиссёром: ставит с семьёй «Ревизора», несмотря на насмешки жены и недоверие дочери. Жена – за Анну Андреевну, дочь – за Марью Антоновну. Пешкин, разумеется, – городничий. Не хватает центральной фигуры – Хлестакова. Проблема решается очень просто: милиционер приводит из отделения задержанного молодого человека. Милиционер Николай и не предполагал, что жизнь и театр переплетутся настолько, что их нельзя будет отличить.

Режиссер-постановщик: Алексей Ермилышев



Сценография и костюмы: Андрей Тимошенко