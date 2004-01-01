Словесная импровизация

Как отличить хорошего оратора от плохого?

Все мы люди, и сбиться с мысли, что-то забыть в процессе выступления может каждый. Но у хорошего оратора мы этого не заметим!

Что ему помогает? Искусство импровизации!

Ораторское мастерство – это комплекс из огромного количества умений и навыков, и мы предлагаем окунуться в этот мир слов и потренироваться в словесной импровизации вместе с тренером по ораторскому искусству – Евгенией Рябовой.

Чтобы записаться на тренинг, заполните заявку. Количество мест ограничено!

Более подробную информацию о проекте «Совершенствуйся! Меняйся! Развивайся!», о записи на тренинги смотрите в обсуждении.



