Словесная импровизация
Бесплатный психологический тренинг
Бесплатный психологический тренинг
Как отличить хорошего оратора от плохого?
Все мы люди, и сбиться с мысли, что-то забыть в процессе выступления может каждый. Но у хорошего оратора мы этого не заметим!
Что ему помогает? Искусство импровизации!
Ораторское мастерство – это комплекс из огромного количества умений и навыков, и мы предлагаем окунуться в этот мир слов и потренироваться в словесной импровизации вместе с тренером по ораторскому искусству – Евгенией Рябовой.
Чтобы записаться на тренинг, заполните заявку. Количество мест ограничено!
Более подробную информацию о проекте «Совершенствуйся! Меняйся! Развивайся!», о записи на тренинги смотрите в обсуждении.
Вход свободный по предварительной записи