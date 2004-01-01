Слов русских золотая россыпь

В День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Россия традиционно отмечает День славянской письменности и культуры.

Выставка знакомит с жизнью и деятельностью святых Мефодия и Кирилла - византийских монахов, проповедников, создателей и учителей славянской азбуки, рассказывает об истории развития устной и письменной русской речи.

На выставке представлены факсимильные издания древнейших русских рукописных книг – «Остромирово Евангелие» 1056-1057 гг., «Изборник Святослава» 1073 г. и «Киевская Псалтирь» 1397 г. Это точные копии знаменитых книг, к каждой из которых прилагаются научные комментарии.

Большой интерес представляют издания, посвященные новгородским берестяным грамотам, неоспоримому свидетельству всеобщей грамотности населения Великого Новгорода в период с XI по XV вв. Кроме того, на выставке представлены материалы о первопечатных русских книгах и репринты знаменитых азбук – «Азбука» Ивана Фёдорова и «Букварь» Кариона Истомина.

Читатели смогут познакомиться с учебниками и хрестоматиями древнеславянского и церковнославянского языка, а также узнать о том, как развивается современный русский язык.

Особо следует выделить издания, посвященные возрождению традиции празднования Дня славянской письменности и культуры в столице Кольского Севера.