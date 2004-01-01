Слон
Гастроли Академического театра драмы им. Савина
Гастроли Академического театра драмы им. Савина
«Слон» — это история о том, как колхозник Гурьян Мочалкин нашел клад — золотой слиток в виде слона. Из счастливого обладателя сокровища он сразу же становится его охранником и заложником, ведь охотников завладеть золотым кладом огромное множество.
Интригующий сюжет, филигранная игра актеров, много комичных ситуаций и очень светлая атмосфера в зале — и много аплодисментов от благодарной хотьковской публики .
Постановка: Юрий Попов
Роли исполняют:
Мочалкин – арт. Денис Рассыхаев
Марфа – засл. работник РК Надежда Пешкина
Даша – арт. Надежда Кожевина, Людмила Мелехина
Митя – арт. Владимир Рочев, Анатолий Колмаков
Пашка – арт. Татьяна Михайлова, Андрей Третьяков
Курицын – нар. артист РК Игорь Янков
Свеклина – арт. Светлана Малькова, Татьяна Валяева
Цаплин – арт. Константин Карманов
Алла – засл. работник РК Анна Софронова
Салакин – арт. Леонид Попов, Вадим Козлов
Варвара – нар. артистка РК Галина Мамонтова, Юлия Экрот
Пануев – арт. Евгений Малафеев
Отец Лукьян – засл. артист РФ Виктор Градов
Колхозники – артисты театра, студенты театрального отделения Колледжа искусств РК
600-800 р.
Премьера новой комедии о любви в Областном драматическом театре
Гастроли Академического театра драмы им. Савина