«Слон» — это история о том, как колхозник Гурьян Мочалкин нашел клад — золотой слиток в виде слона. Из счастливого обладателя сокровища он сразу же становится его охранником и заложником, ведь охотников завладеть золотым кладом огромное множество.

Интригующий сюжет, филигранная игра актеров, много комичных ситуаций и очень светлая атмосфера в зале — и много аплодисментов от благодарной хотьковской публики .

Постановка: Юрий Попов

Роли исполняют:

Мочалкин – арт. Денис Рассыхаев

Марфа – засл. работник РК Надежда Пешкина

Даша – арт. Надежда Кожевина, Людмила Мелехина

Митя – арт. Владимир Рочев, Анатолий Колмаков

Пашка – арт. Татьяна Михайлова, Андрей Третьяков

Курицын – нар. артист РК Игорь Янков

Свеклина – арт. Светлана Малькова, Татьяна Валяева

Цаплин – арт. Константин Карманов

Алла – засл. работник РК Анна Софронова

Салакин – арт. Леонид Попов, Вадим Козлов

Варвара – нар. артистка РК Галина Мамонтова, Юлия Экрот

Пануев – арт. Евгений Малафеев

Отец Лукьян – засл. артист РФ Виктор Градов

Колхозники – артисты театра, студенты театрального отделения Колледжа искусств РК