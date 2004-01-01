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Слон

Гастроли Академического театра драмы им. Савина

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События: Спектакли.

«Слон» — это история о том, как колхозник Гурьян Мочалкин нашел клад — золотой слиток в виде слона. Из счастливого обладателя сокровища он сразу же становится его охранником и заложником, ведь охотников завладеть золотым кладом огромное множество.

Интригующий сюжет, филигранная игра актеров, много комичных ситуаций и очень светлая атмосфера в зале — и много аплодисментов от благодарной хотьковской публики .

Постановка: Юрий Попов

Роли исполняют:

Мочалкин – арт. Денис Рассыхаев
Марфа – засл. работник РК Надежда Пешкина
Даша – арт. Надежда Кожевина, Людмила Мелехина
Митя – арт. Владимир Рочев, Анатолий Колмаков
Пашка – арт. Татьяна Михайлова, Андрей Третьяков
Курицын – нар. артист РК Игорь Янков
Свеклина – арт. Светлана Малькова, Татьяна Валяева
Цаплин – арт. Константин Карманов
Алла – засл. работник РК Анна Софронова
Салакин – арт. Леонид Попов, Вадим Козлов
Варвара – нар. артистка РК Галина Мамонтова, Юлия Экрот
Пануев – арт. Евгений Малафеев
Отец Лукьян – засл. артист РФ Виктор Градов
Колхозники – артисты театра, студенты театрального отделения Колледжа искусств РК

Цены

600-800 р.

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Последние отзывы

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    Ирина Симоненко, 4 октября #1
    Прекрасный спектакль! Замечательная игра актеров, правильно подобранное музыкальное сопровождение, очень эмоционально, пронзительно! БРАВО!!!




















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