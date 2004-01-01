Слетались к лампе мотыльки…

На выставке гости узнают об истории настольной лампы.

На Руси лампады появились еще до татаро-монгольского нашествия и использовались в качестве светильников для икон. В деревнях в простых домах пользовались лучинами, а кто побогаче, могли себе позволить свечи в красивых подсвечниках. Подсвечники изготавливались из бронзы и нередко были настоящими произведениями искусства.

В более привычном для нас понимании настольная лампа возникла только в начале XIX века. Это была масляная лампа с абажуром, под которым находились фитиль и хранилище для масла.

Следующим этапом в истории настольной лампы стало появление керосиновой лампы. Самая первая керосиновая лампа выглядела как цилиндр с емкостью для керосина. В емкость был опущен фитиль, а сверху крепился стеклянный колпак. Яркость горения можно было регулировать с помощью колесика, которое уменьшало или увеличивало длину фитиля.

В Европе керосиновые лампы были доступны всем, но делались под разные запросы. Одни были простыми, скромными и без изысков. Другие украшались красивыми узорами и дополнялись удобными держателями.

Когда же Томас Эдисон изобрел лампу накаливания, внешний вид настольной лампы начал меняться. Абажур стал более компактным, но при этом позволял лучше освещать пространство. А у ножки появились суставы-шарниры, которые помогали ей гнуться и принимать удобное положение для освещения пространства.

В экспозиции музея гости увидят настольные лампы из частных коллекций.