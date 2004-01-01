Слегка Новый Год
Праздник в в любимом караоке-холле
Дорогие гости, приглашаем Вас отпраздновать Новый год в любимом «Слегка не замужем».
Вас ждёт:
Фиерия и слегка головокружащее таинство Новогодней сказки
Великолепный тенор Дмитрий Тимарцев раскроет в тебе звезду
Пение с Дедом Морозом и Снегурочкой «В лесу родилась елочка»
Волнующее антре с перьями от школы танцев «Инсайд»
Три грации в вокально-джазовом проекте «BackStage» (г. Санкт-Петербург)
Подарки под ёлочкой (розыгрыш Vip карты)
Салют ночи в большом флеш-мобе
Хоровод и веселье всю ночь вместе с любимыми резидентами Караоке-Холла
фото от медиа-партнеров «Геометрия»
2018 р.
Подробности и бронь: 244-800