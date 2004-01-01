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Слегка Новый Год

Праздник в в любимом караоке-холле

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События: Вечеринки, Новый год.

Дорогие гости, приглашаем Вас отпраздновать Новый год в любимом «Слегка не замужем». 

Вас ждёт:

Фиерия и слегка головокружащее таинство Новогодней сказки

Великолепный тенор Дмитрий Тимарцев раскроет в тебе звезду

Пение с Дедом Морозом и Снегурочкой «В лесу родилась елочка»

Волнующее антре с перьями от школы танцев «Инсайд»

Три грации в вокально-джазовом проекте «BackStage» (г. Санкт-Петербург)

Подарки под ёлочкой (розыгрыш Vip карты)

Салют ночи в большом флеш-мобе

Хоровод и веселье всю ночь вместе с любимыми резидентами Караоке-Холла

фото от медиа-партнеров «Геометрия»

Слегка не замужем
31 декабря
23:00
Цены

2018 р.

Подробности и бронь: 244-800

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