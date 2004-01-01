Иван Николаевич Тимофеев – ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Заполярья, Почетный гражданин города-героя Мурманска.

По долгу службы он работал и бывал во многих городах и населенных пунктах региона. Его книга – рассказ о людях Кольского Севера, взгляд очевидца на события, происходившие в Мурманской области в XX веке.

В презентации книги воспоминаний «Следы в жизни» примет участие дочь Ивана Николаевича - Людмила Брюханова и представители ветеранских организаций.

На мероприятие приглашены Глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.