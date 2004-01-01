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Следы в жизни

Презентация книги Ивана Тимофеева

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События: Презентации.

Иван Николаевич Тимофеев – ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Заполярья, Почетный гражданин города-героя Мурманска. 

По долгу службы он работал и бывал во многих городах и населенных пунктах региона. Его книга – рассказ о людях Кольского Севера, взгляд очевидца на события, происходившие в Мурманской области в XX веке. 
В презентации книги воспоминаний «Следы в жизни» примет участие дочь Ивана Николаевича - Людмила Брюханова и представители ветеранских организаций. 

На мероприятие приглашены Глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

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