Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках
Для любителей посмеяться – комедия-шарж, комедия-пародия на популярные шпионские истории, море юмора и, конечно, любовь!
Для любителей посмеяться – комедия-шарж, комедия-пародия на популярные шпионские истории, море юмора и, конечно, любовь!
«Не учи учёного, съешь... иди чего-нибудь!». Ну, до еды ли тут, когда совершено преступление века, да не одно!
За раскрытие берётся парочка азартных растяп: убойная старушка и невезучий коротышка. В погоне за миллионом, над пропастью в подтяжках они с треском провалят задания и запутаются в ловушках.
Некрепкий орешек и старая мымра против болвана-генерала, красотки-актрисы, писаки-подкаблучника и прочей шпионской нечисти. Франция может спать спокойно. Ведь на страже порядка они! Дураки!
Режиссер: Сергей Щедрин
Автор: Макс Шир
В ролях: Сергей Никоненко, Сергей Селин, Андрей Леонов, Михаил Богдасаров, Владимир Долинский, Павел Кабанов, Мария Болтнева, Сергей Рудзевич, Ольга Лифенцева
1000-3000 р.
Билетная касса: 520-522
Музыкальная сказка Юлия Кима в 2-х действиях
Спектакль для малышей по мотивам русской народной сказки