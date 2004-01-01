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Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках

Ограничения: 16+

«Не учи учёного, съешь... иди чего-нибудь!». Ну, до еды ли тут, когда совершено преступление века, да не одно!

За раскрытие берётся парочка азартных растяп: убойная старушка и невезучий коротышка. В погоне за миллионом, над пропастью в подтяжках они с треском провалят задания и запутаются в ловушках.

Некрепкий орешек и старая мымра против болвана-генерала, красотки-актрисы, писаки-подкаблучника и прочей шпионской нечисти. Франция может спать спокойно. Ведь на страже порядка они! Дураки!

Режиссер: Сергей Щедрин

Автор: Макс Шир

В ролях: Сергей Никоненко, Сергей Селин, Андрей Леонов, Михаил Богдасаров, Владимир Долинский, Павел Кабанов, Мария Болтнева, Сергей Рудзевич, Ольга Лифенцева