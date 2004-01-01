Славься, Мурманская область!

Мурманская область – край суровый, местами кажется негостеприимным, но он определенно завораживает своей северной красотой: полярные дни и ночи, северное сияние, коренные народы, живущие также, как и сотни лет назад. Все это - повод хоть раз в жизни увидеть Кольское Заполярье.

28 мая Мурманская область отметит 80-летие! В преддверии этой знаменательной даты ансамбли танца «Радость», «Сполохи» и «Форсаж», ансамбль песни и танца «Россия», драматический театр «Комедиограф» и ансамбль эстрадной песни «Тоника» из Североморска расскажут об истории становления Мурманской области, о ее героическом прошлом, о богатстве недр Кольского Края и северной природы.

Главным подарком для зрителей областной «Кировки» станет выступление звезд российской эстрады.