В канун 79-летия Мурманской области «Кировка» подарит концерты жителям города Мурманска, жилрайона Росляково, поселков Молочный, Сафоново, Шонгуй, Кильдинстрой и Мурмаши. В праздничных концертах примут участие коллективы муниципальных культурно-досуговых учреждений и коллективы областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Финалом акции станет концерт, который состоится в день рождения области - 28 мая 2017 года в поселке Териберка.

В этом году открытие акции «Славься, Мурманская область!» состоится во Дворце культуры «Судоремонтник» жилрайона Росляково города Мурманска. 8 апреля в 14.00 заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость», народный самодеятельный коллектив хор украинской песни «Джерела» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, ансамбль народной песни «Тальяночка» и ансамбль бального танца «Овация» из Росляково исполнят свои лучшие вокальные и хореографические номера, подарят массу приятных впечатлений и положительных эмоций.