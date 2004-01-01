Славься, мой любимый край, мое Заполярье

Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Она объединяет живописные полотна, графические листы и произведения декоративно-прикладного искусства, посвященные Кольскому Заполярью.

Художников волнует история края, порт, тема города и деревни, многообразная и богатая природа Севера. Посетители увидят около 20 произведений, созданных во второй половине XX — начале XXI веков.