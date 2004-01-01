143409

Славься, мой любимый край, мое Заполярье

Выставка живописи, графических листов и произведений декоративно-прикладного искусства, посвященных Кольскому Заполярью

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Она объединяет живописные полотна, графические листы и произведения декоративно-прикладного искусства, посвященные Кольскому Заполярью.

Художников волнует история края, порт, тема города и деревни, многообразная и богатая природа Севера. Посетители увидят около 20 произведений, созданных во второй половине XX — начале XXI веков.

Художественный музей
c 6 июля по 9 сентября

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?