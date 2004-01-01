Славное море – священный Байкал

«Святое море», святое озеро», «святая вода» - так называли Байкал с незапамятных времен и коренные жители, и русские, пришедшие на его берега уже в ХVII веке, и путешествующие иноземцы, преклоняясь пред его величественной, неземной красотой. Байкал удивителен, и недаром сибиряки величают его не озером, а морем. «Вода прозрачна необыкновенно, так что видно сквозь неё, как сквозь воздух; цвет у неё нежно-бирюзовый, приятный для глаза. Берега гористые, покрытые лесами; кругом дичь непроглядная, беспросветная. Изобилие медведей, соболей, диких коз и всякой дикой всячины…». Таким озеро увидел А. П. Чехов.

Байкал – крупнейший на Земле пресноводный водоем. В озере содержится около одной пятой всех пресных поверхностных вод земного шара. Животный и растительный мир водоема отличается огромным разнообразием и самобытностью. В Байкале зарегистрировано свыше 2000 видов животных и около 1000 видов растений. Одна из главных достопримечательностей водоема – знаменитая нерпа, байкальский тюлень.

На берегах Байкала создано три заповедника (Баргузинский, Байкало-Ленский, Байкальский), два национальных парка (Прибайкальский и Забайкальский) и шесть заказников.

Благодаря уникальным особенностям Байкал в 1996 году внесен в Список всемирного наследия Юнеско.

Издания, представленные на выставке, знакомят с необычным и удивительно красивым озером.

Книга известного географа и писателя Юрия Супруненко «Байкал. Край солнца и легенд» познакомит с главными местами живописной байкальской земли, включая природные, исторические и культовые достопримечательности, а также великими сибирскими городами – Иркутском и Улан-Удэ.

Издание «Феномен Байкала» расскажет о неповторимой природе озере, его прекрасной флоре и фауне.