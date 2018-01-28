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Слава – яркий типаж певицы, невероятная харизма и чувственный голос не оставляют равнодушными даже взыскательную публику.

Сейчас за плечами Славы – 15 лет напряженной творческой работы, и она успела зарекомендовать себя не только как популярная певица, но и способный автор и исполнитель. Ее заслуги отмечают не только меломаны, но и критики: на счету Славы – множество наград, в числе которых – премии «Золотой Граммофон», «Шансон года», звание лауреата фестивалей «Песня года». Кроме того, она награждена премией «Шансон года», многократно получала призы от музыкальных каналов «МУЗ-ТВ», «RU.TV», «MTV Russia» и «RUSIAN MUSIC BOX», а также выпустила 4 альбома, более 17 клипов и снялась в нескольких кинокартинах.

Стопроцентные хиты «Одиночество», «Расскажи мне мама», «Попутчица», а также дуэты с известнейшими артистами Григорий Лепс, Ирина Аллегрова, Любой Успенской и другими любимы публикой всех возрастов.